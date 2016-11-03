Свердловские военкоматы приостанавливают отправку призывников

В течение трёх дней - с 4 по 6 ноября - все военные комиссариаты Свердловской области приостановят отправку призывников к местам прохождения службы. Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, изменения в графике вызваны празднованием Дня народного единства и последующие выходные.

- Военные комиссариаты в связи с празднованием Дня народного единства с 4 по 6 ноября приостановят отправку призывников в войска - все сборные пункты будут закрыты, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ЦВО. - Медицинские комиссии, группы профессионального психологического отбора и оформления документов воинского учёта возобновят работу 7 ноября, а отправка команд продолжится 8 ноября.

Осенняя призывная кампания 2016 года, начавшаяся 1 октября, продлится до 31 декабря. Всего военными комиссариатами из регионов Центрального военного округа в ходе осенней призывной кампании на военную службу будут отправлены более 60 тысяч человек, 4 тысячи из них - свердловчане.