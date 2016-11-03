Екатеринбуржцы выберут имя для африканской львицы

В Екатеринбургском зоопарке выбирают имя для африканской львицы, прибывшей из Крыма. Свои варианты имён можно присылать на электронную почту pr@ekazoo.ru с темой "Имя для львицы", сообщили в пресс-службе учреждения.

"За время дороги из Белогорска в Екатеринбург сотрудники зоопарка успели познакомиться с новым питомцем. Львица очень активная и подвижная. Кроме того, можно отметить её сообразительность и даже некоторую хитрость – договориться с ней, порой, можно было только за кусочек лакомства. Поэтому имя львицы должно отражать её характер и быть созвучным с именем будущего кавалера", - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Сейчас львица проходит обязательную процедуру карантина, а уже через неделю переедет в свой постоянный дом. Жить она будет не одна – её с нетерпением ждёт давний питомец зоопарка лев Эрни.

Напомним, недавно из Екатеринбурга в Крым отправилась челябинская львица Лола.

Фото: Екатеринбургский зоопарк