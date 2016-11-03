Свердловчан ждут тёплые и снежные выходные

На Среднем Урале в праздничные выходные, с 4 по 6 ноября, немного потеплеет и пройдёт снег. Об этом сообщила "ОГ"» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

— Завтра к вечеру подойдёт циклон, поэтому 5 и 6 ноября пройдёт снег. Температура воздуха умеренная. Ночью ожидается -6... -11 °С, днём возможно -2... -7 °С, — рассказала Шепоренко.

По словам специалиста, ближайшая ночь на Урале будет холодная, ожидается -8... -13 °С, а днём 4 ноября возможно похолодание до -9 °С. Местами пройдёт небольшой снег.

Кроме того, с вечера 2 ноября до 20:00 4 ноября действует предупреждение о загрязнении атмосферного воздуха для жителей Каменска-Уральского.