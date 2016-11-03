Евгений Куйвашев получил поздравления от Владимира Путина и Дмитрия Медведева

Президент РФ Владимир Путин и российский премьер Дмитрий Медведев поздравили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и жителей Среднего Урала с Днём народного единства.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, Владимир Путин подчеркнул, что в нашей стране бережно передаются из поколения в поколение традиции патриотизма и высочайшего понимания гражданского долга.

— Мы искренне любим Россию, гордимся её богатой историей, культурой, уникальным духовным наследием, — говорится в поздравительной телеграмме от Президента РФ.

С точки зрения Дмитрия Медведева, День народного единства символизирует подвиг предков, которые неоднократно отстаивали свободу и независимость нашей страны.