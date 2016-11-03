Обзор криминальной хроники четверга, 3 ноября

На Пермском тракте погиб водитель ВАЗа

Утром на 337 км автодороги Пермь - Екатеринбург произошло очередное смертельное ДТП. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, 31-летний водитель автомашины ВАЗ-2115, двигаясь в сторону Перми, выбрал скорость не соответствующую конкретным погодным условиям, не справился с управлением и допустил наезд на бетонный блок. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте.

Житель Каменского района за банковский долг приговорён к обязательным работам

240 часов обязательных работ - такой приговор вынес Каменский районный суд в отношении 35-летнего местного жителя Вячеслава Голещихина, задолжавшего банку более 3 миллионов рублей. Судом установлено, что с марта 2012 года по январь 2016 года Голещихин злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности, установленной судом. Имея возможность к погашению долга и будучи платежеспособным, Голещихин в указанный период времени распоряжался по своему усмотрению значительными суммами, доходящими до полумиллиона рублей, игнорируя положения Федерального закона "Об исполнительном производстве" и требования банка. Это позволило признать должника виновным по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта).

Сотрудники Невьянской колонии получили условные сроки за халатность

Бывший и действующий сотрудники исправительной колонии №46, дислоцированной в Невьянске, осуждены за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Установлено, что в результате небрежного отношения к службе дежурный помощник начальника колонии и его заместитель не выполнили обязанности по снятию с осуждённого наручников. В результате у осуждённого развился синдром сдавливания конечностей - это привело к формированию угрожающего жизни состояния, а впоследствии к смерти. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать определённые должности на срок 2 года, сообщили в СУ СКР по Свердловской области

На шахте в Нижнем Тагиле погиб рабочий

Обстоятельства гибели 35-летнего рабочего на территории шахты "Магнетитовая" ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" в Нижнем Тагиле проверяют представители следственных и надзорных органов. Как стало известно, 2 ноября в 12:00 подсобный рабочий одной из подрядных организаций под завалом строительных конструкций в неэксплуатируемом здании закладочного комплекса шахты "Магнетитовая" обнаружил рабочего-резчика без признаков жизни. Предварительно установлено, что незадолго до случившегося погибший вместе с другими работниками осуществлял демонтаж металлоконструкций в одном из помещений. Через некоторое время он зашёл в другое помещение, где ранее уже был осуществлен демонтаж металлических конструкций и доступ куда был закрыт. По неустановленным пока причинам произошло обрушение бетонных перекрытий, в результате чего мужчина получил травмы и скончался. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.