На улицы Екатеринбурга коммунальщики высыпали 32 тонны щебня

На улицы Екатеринбурга коммунальщики высыпали 32 тонны мелкофракционного щебня и 58 тонн противогололёдного материала, сообщает пресс-служба мэрии города.

В ночь со среды на четверг на уборку снега вышли 159 дорожных рабочих и 286 машин, оборудованных специальной техникой. С улиц Екатеринбурга на снежные полигоны коммунальщики отправили 5 тыс. 24 тонны осадков.

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