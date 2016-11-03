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На улицы Екатеринбурга коммунальщики высыпали 32 тонны щебня

3 ноября 2016, 11:52 / Земства

На улицы Екатеринбурга коммунальщики высыпали 32 тонны мелкофракционного щебня и 58 тонн противогололёдного материала, сообщает пресс-служба мэрии города. 

В ночь со среды на четверг на уборку снега вышли 159 дорожных рабочих и 286 машин, оборудованных специальной техникой. С улиц Екатеринбурга на снежные полигоны коммунальщики отправили 5 тыс. 24 тонны осадков. 

Фото: социальные сети

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