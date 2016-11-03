В страшном ДТП в Невьянске погибли женщина и ребёнок

Очередное трагическое ДТП с участием грузового автомобиля произошло утром в четверг, 3 ноября, в Невьянске. По предварительной информации, водитель КамАЗа выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с легковой машиной.

- Сегодня около 10:00 на 3 км автодороги Невьянск - Кировоград в городской черте Невьянска водитель автомобиля КамАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем, - сообщили в ОблГИБДД. - В результате ДТП погибли женщина и ребёнок. Возраст погибших и марка автомобиля сейчас устанавливается.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

С места ДТП также госпитализированы ещё три человека - водитель и двое детей: 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. Подробности выясняются.