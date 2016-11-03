В страшном ДТП в Невьянске погибли женщина и ребёнок

12 часов назад
В Екатеринбурге открылась гимназия для детей высокообеспеченных горожан
155 лет назад (в 1861 году) в Екатеринбурге торжественно открылась мужская гимназия (ныне — «разнополая» гимназия № 9).
17 часов назад
Автобус едет в ад
Приглашаем вас в лучший квест-рум г. Скипидарска «СМЕРТЬ ВЫХОДНЫМ!»
17 часов назад
У «Особых людей» появился свой дом
Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальной инвалидностью «Особые люди» получила здание в центре Екатеринбурга. В двухэтажном особняке на углу улиц Малышева и Московская (Малышева, 6), построенном в начале 1900-х годов, раньше располагалась земская школа.
17 часов назад
«Полгода живём в Германии, полгода в Быньгах»
Межнациональные семьи Среднего Урала — о том, как сохранить единство в доме
17 часов назад
«Рядом с нами» и против нас
Вчера в Доме кино прошёл открытый показ художественного фильма «Рядом с нами» (2016 год)
17 часов назад
Во втором съезде учителей географии России принимают участие педагоги из УрГПУ
Министерство образования и науки России, Российское географическое общество совместно с Московским государственным университетом, Российской академией образования и Российской ассоциацией учителей географии организовали съезд для педагогов
17 часов назад
Участковый из Богдановича борется за звание лучшего в России
Капитан полиции из Богдановича Павел Поторочин вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2016»
18 часов назад
«Хирург» привёл «волков» на Урал
Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов — по прозвищу «Хирург» — открыл в Свердловской области филиал своей организации. Называться региональное отделение будет «Ирбитский край», в честь города, который именуют мотоциклетной столицей России. Правда, местное мотосообщество восприняло эту новость без восторга. Дело в том, что среди байкеров уже давно зреет недовольство вожаком «волков».
1 ноября 2016
В 2016 году в частных домах сгорели 113 уральцев
Минувшие выходные были омрачены трагическим происшествием в Волчанске: на улице Шевченко при пожаре частного дома погибли трое детей в возрасте от 11 месяцев до 14 лет. Как показывает статистика, эта ситуация — не такая уж редкая. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала этого года на Среднем Урале произошло 638 пожаров в частных домах. При этом погибли 113 человек, 11 из которых — дети.
1 ноября 2016
Сколько платят лучшим рабочим?
Вчера III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech, который проходит в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», открылся пленарным заседанием «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост». В качестве экспертов выступили вице-премьер правительства России Ольга Голодец, замминистра образования РФ Людмила Огородникова, замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, сопредседатель «Деловой России» Сергей Недорослев.