Скончался художник Миша Брусиловский

Стало известно о том, что после продолжительной болезни на 86-м году жизни скончался екатеринбургский художник Миша Шаевич Брусиловский. У Брусиловского было онкологическое заболевание.

- Это случилось полтора часа назад, - прокомментировал "ОГ" глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. - Пока не могу сказать про прощание и похороны - это будет уже после праздников.

Также эту информацию нам подтвердил председатель регионального отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов.

- Миша Шаевич тяжело болел уже длительное время, мы уже были готовы к такому исходу. Я уже общался с вдовой художника, - сказал "ОГ" Сергей Сагитович.

16 ноября этого года у Миши Шаевича в Екатеринбургском музее изобразительных искусств должна была открыться персональная выставка в честь его 85-летия. Миша Брусиловский был первым свердловским художником, кто был удостоен звания Почётного гражданина Свердловской области. Звание ему присудили в июне этого года.

Миша Шаевич Брусиловский - советский и российский художник, живописец, монументалист, график. Член Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации, почётный член Российской академии художеств, Почётный гражданин Свердловской области, лауреат премии имени Г. С. Мосина и премии Губернатора Свердловской области "За выдающиеся достижения в области литературы и искусства".

Редакция "ОГ" выражает соболезнования родным и близким художника.