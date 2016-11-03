"Корпорация развития Среднего Урала" отказывается от финансирования проблемного фарфорового завода

Решение вопроса о передаче доли Свердловской области в "Фарфоре Сысерти" может затянуться. ОАО "Корпорация развития Среднего Урала" закончило аудит проблемного свердловского предприятия.

Вчера гендиректор КРСУ Дмитрий Попов доложил врио губернатора Свердловской области Алексею Орлову, что после проработки вопроса под руководством главы МУГИСО Сергея Зырянова принято решение, что вкладывать деньги в действующее производство нецелесообразно, инвестиции возможны только в новый завод, рассказывает источник "ОГ" в региональном правительстве.

Напомним, ранее Мингосимущество региона предложило передать долю региона (50% в уставном капитале предприятия, остальное принадлежит Екатеринбургской епархии) на баланс КРСУ. Сейчас она принадлежит Распорядительной дирекции МУГИСО и отрицательно сказывается на результатах её работы. Передача актива в КРСУ, которая должна заниматься привлечением инвестиций, ранее была обоснована возможностью поправить тяжёлое финансовое положение предприятия и его развитие. Считалось, что возможности отказаться от «Фарфора Сысерти» у КРСУ не будет, и процедура начнётся в краткосрочной перспективе. Однако переговоры по активу могут затянуться.

Фото: Наталья Шадрина

Ещё одна проблема, ставшая неожиданностью для МУГИСО, - уход руководителя "Фарфора Сысерти" Александра Полозова.

"Он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он должен был предупредить работодателя за месяц, но этого сделано не было. Перед этим он вступил в конфликт с энергетиками, и на предприятии отключили свет за долги", - говорит представитель МУГИСО. В ближайшее время будет запущена корпоративная процедура по назначению нового руководителя. И.о. директора пока будет главный бухгалтер Данил Филиппов.