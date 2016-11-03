Роспотребнадзор потребовал через суд закрыть 420 торгующих алкоголем сайтов

Согласно решениям судебных органов, 420 торгующих алкоголем сайтов и страниц признаны незаконными. Они содержат запрещённую к распространению информацию и подлежат закрытию, сказано в сообщении Роспотребнадзора "О пресечении незаконного оборота алкогольной продукции".

В конце прошлого года обострилась ситуация, связанная с групповыми отравлениями поддельной алкогольной продукцией, реализуемой через сайты в Интернете. Были зафиксированы случаи с летальным исходом.

В период с ноября 2015 года по октябрь 2016-го территориальные органы Роспотребнадзора подали 525 заявлений в суд на сайты, которые распространяют запрещённую информацию о продаже спиртных изделий дистанционным способом. Служба добилась закрытия 420 порталов.