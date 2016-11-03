Глава азербайджанской диаспоры: День народного единства объединяет народы

День народного единства — это праздник, который объединяет все народы. Об этом заявил лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински.

— Этот праздник для нас, азербайджанцев, очень значим. День народного единства объединяет всех, означает единение всех народов, — сообщил "ОГ" Шахин Шыхлински.

Добавим, День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. История праздника берёт начало в 1612 году. Бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, и гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Командование гарнизона интервентов 2 ноября (по новому стилю) подписало капитуляцию, а на следующий день оккупанты сдались.

23 ноября 2004 года на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект об отмене празднования годовщины октябрьского переворота 7 ноября и введения нового праздника — 4 ноября. В конце декабря депутаты Госдумы приняли закон в третьем чтении.