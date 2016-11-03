Бизнес-омбудсмен Свердловской области: "Слово "единство" — для меня не пустой звук"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх считает празднование Дня народного единства хорошим поводом для консолидации всех здоровых сил общества.

— Слово "единство" — для меня не пустой звук, — прокомментировала для "ОГ" Елена Артюх. — Я считаю, что объединение усилий и идей — это всегда очень важно для решения каких-то значимых задач. Но для того, чтобы такое объединение приводило к добрым результатам, необходимо строить его на понятной всем, серьёзной, ценностной идее. На мой взгляд, объединение вокруг идеи укрепления России — это важно и правильно. Я как уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области свою задачу вижу в объединении усилий всех здоровых сил бизнес-сообщества. Это нужно для того, чтобы сфера предпринимательской деятельности играла в России ту же роль, какая ей присуща в ведущих экономиках мира.