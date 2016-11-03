В Свердловской области в День народного единства пройдут мероприятия

3 ноября 2016, 12:30

4 ноября.11:15. На Среднем Урале пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Центральной площадкой проведения патриотических акций станет Екатеринбург.

Программа:

  • 11:15. В уральской столице начнётся общегородской крестный ход, приуроченный к празднованию Дня Казанской Божией Матери и возглавляемый митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.
  • 11:20. В Екатеринбурге стартует марш гражданских активистов, участниками которого станут представители институтов гражданского общества, политической партии "Единая Россия", Свердловской областной общественной палаты, национальных объединений и религиозных конфессий, ветеранских и молодёжных организаций, в том числе представители Российского движения школьников, детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия"и многие другие.
  • 11:30. В монастыре на Ганиной Яме состоится показ трёх редких икон эпохи императора Николая II, подаренных музею УГМК-Холдингом. 
  • 12:00. У памятника Татищеву и де Геннину состоится митинг-концерт.
  • 13:00. На площади Советской Армии состоится открытие памятника главкому ВДВ Василию Маргелову – Герою Советского Союза, под началом которого десантные войска получили существенный импульс развития. В церемонии открытия примут участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий, председатель Союза десантников России по УрФО Евгений Тетерин, а также представители администрации Екатеринбурга, ветеранских организаций.
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