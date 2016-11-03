В предстоящие выходные на Среднем Урале выпадет 7 сантиметров снега

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, с 5 по 6 ноября на всей территории Среднего Урала ожидается обильный снегопад — высота снежного покрова может достичь 7 см.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в связи с этим свердловские дорожники обратились к автомобилистам с просьбой во время снегопадов по возможности исключить поездки на дальние расстояния, а если непогода всё-таки застала в пути, то сменить стиль вождения, не превышать скоростной режим.