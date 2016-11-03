Валерий Горелых: наши иностранные партнёры должны знать, что российский народ не сломить

Официальный представитель полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых поздравил жителей Среднего Урала с Днём народного единства.

По мнению Горелых, очень здорово, что существует праздник День народного единства.

— День народного единства как нельзя кстати на современном этапе развития нашей великой Державы. Все наши так называемые партнёры за рубежом должны знать и понимать, что российский народ, столько всего ранее переживший, какими-то бредовыми санкциями не сломить, не испугать и не поставить на колени. По этому поводу я вспоминаю великолепное юмористическое выражение Михаила Задорнова: нацию, которая лапшу заедает хлебом, а водку — запивает пивом, никому и никогда не победить. Так что с праздником, дорогие земляки! Побольше оптимизма и веры в лучшее будущее. И, как выражается мой руководитель — глава свердловской полиции генерал Михаил Бородин, храни вас Бог и полиция Свердловской области, — поделился с "ОГ" Валерий Горелых.