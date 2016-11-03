Владимир Крикунов: "Дацюк изъявил желание закончить карьеру в Екатеринбурге"

Новый главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов впервые пообщался со свердловскими журналистами. Наставник "шофёров" рассказал о подготовке к матчам, о кадровых перестановках, а также о возможном возвращении Павла Дацюка.

- Ребята работают с настроением, желанием. Мы им сказали, что не до конца всех знаем, поэтому будет обидно, если мы что-то не увидим и не поставим в состав. Поэтому надо показывать себя на тренировках, - сказал новый наставник "Автомобилиста".

- Какие-то кадровые перестановки будут?

- Нет, никаких революций не будет, да они и не нужны в середине сезона. Работаем над тактикой, над нюансами.

- Говорили, что с вашим приходом команда будет баллоны таскать. Будет это?

- Конечно. Если сборная Германии по футболу делает это и становится чемпионом мира, то почему бы нам не делать?

Владимир Крикунов и Павел Дацюк работали вместе в "Динамо-Энергии", "Ак Барсе", московском "Динамо" и сборной России. А почему бы им ещё раз не посотрудничать - в "Автомобилисте"? Фото: twitter.com

- Появилась информация, что с вашим приходом в Екатеринбург может приехать Павел Дацюк. Так ли это?

- Павел сам об этом написал, что хочет закончить карьеру здесь. Если написал - значит приедет.

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