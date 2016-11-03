Санитарные врачи предупредили об опасности эпидемии кори в Екатеринбурге

Больше 2 000 детей в столице Среднего Урала не привиты от кори, а больше 800 - имеют только одну прививку. Эти данные указывают на вероятность эпидемического распространения кори среди непривитых граждан, сообщает управление Роспотребназора по Свердловской области.

- За 9 месяцев 2016 года отмечаются крайне неудовлетворительные темпы иммунизации населения Екатеринбурга против кори (ниже 75%), - сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. - Специалисты, проанализировав информацию, пришли к выводу, что в городе сложилась неблагополучная ситуация с заболеваемостью корью.

Как отметили в Роспотребнадзоре, когда-то, до того как начались массовые вакцинации, в Свердловской области ежегодно регистрировалось до 80 тыс. случаев заболеваний. Прививки от кори практически полностью избавили регион от болезни - в отдельные годы корь не регистрировалась вообще, либо случались единичные "завозы" инфекции без распространения.

Многие, видя, что кори как таковой нет, стали отказываться от прививки. В результате только в октябре 2016 года завезённая инфекция привела к заражению сразу 7 человек, в том числе 1 взрослого. В связи с опасностью распространения инфекции, главный санитарный врач Свердловской области издал распоряжение о "подчищающей иммунизации" в первую очередь среди детей до 18 лет, а также среди взрослых, находящихся в группе риска: работников торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовиков, пограничников и таможенников. Также будут выявляться и вакцинироваться непривитые от кори граждане из числа кочующего населения, религиозных групп и мигрантов.