В Екатеринбурге пройдёт Кубок России по тхэквондо
3 ноября 2016, 13:32
5 и 6 ноября.09:00. Во Дворце игровых видов спорта пройдёт Кубок России по тхэквондо.
В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из 30 регионов страны. Конкуренцию российской элите тхэквондо готовы составить уральцы Иосиф Дурглишвили, который недавно стал золотым медалистом на мировом первенстве в Италии, чемпионы первенства Европы Владислав Янов, Никита Егоров и Ольга Грибанова, а также серебряные призёры ЧЕ Михаил Корелин и Семён Востриков.
Торжественное открытие соревнований и финальные бои в личном спарринге состоятся 5 ноября в 18:00. Финальные командные поединки – 6 ноября в 17:00.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать