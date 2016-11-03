В Екатеринбурге пройдёт Кубок России по тхэквондо

3 ноября 2016, 13:32

5 и 6 ноября.09:00. Во Дворце игровых видов спорта пройдёт Кубок России по тхэквондо.

В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из 30 регионов страны. Конкуренцию российской элите тхэквондо готовы составить уральцы Иосиф Дурглишвили, который недавно стал золотым медалистом на мировом первенстве в Италии, чемпионы первенства Европы Владислав Янов, Никита Егоров и Ольга Грибанова, а также серебряные призёры ЧЕ Михаил Корелин и Семён Востриков.

Торжественное открытие соревнований и финальные бои в личном спарринге состоятся  5 ноября в 18:00. Финальные командные поединки – 6 ноября в 17:00.

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