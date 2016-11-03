Экс-наставник "Урала" Вадим Скрипченко возглавил "Крылья Советов"

Вадим Скрипченко, покинувший ФК "Урал" во вторник, возглавил самарские "Крылья Советов", сообщает официальный Твиттер команды.

"Вадим Скрипченко сегодня прибыл в Самару, был представлен команде и приступил к выполнению тренерских обязанностей", - говорится в сообщении.

Также в недавнем интервью газете "Спорт-Экспресс" он рассказал, что предложение возглавить самарскую команду поступило сразу же после пресс-конференции.

Вадим Скрипченко на пресс-конференции. Фото: ФК "Урал"

Напомним, что Скрипченко покинул "Урал" через два дня после резонансного матча с "Тереком". В эту субботу, 5 ноября, "Урал" сыграет на выезде как раз с "Крыльями Советов".