За пост главы Заречного поборется пять кандидатов

Сегодня, 3 ноября, заканчивается приём заявок на участие в конкурсе на пост главы ГО Заречный. По информации секретаря конкурсной комиссии - общественника Михаила Ковалёва, документы для участия в конкурсе подали пять кандидатов.

Первым документы на пост главы подал экс-глава администрации муниципалитета Евгений Добродей, который покинул свой пост в феврале 2016 года по собственному желанию. Как ранее рассказал "ОГ" глава ГО Заречный Василий Ланских, решение бывшего сити-менеджера покинуть администрацию могло быть связано с состоянием здоровья и планами вернуться в бизнес.

Сам Ланских подал заявку в конкурсную комиссию в последний день, 3 ноября. Напомним, он возглавляет муниципалитет с 2012 года.

Остальные три кандидатуры на пост главы - это бывший директор школы №7 Константин Шушаричев, председатель общественного совета Белоярской АЭС Андрей Захарцев, а также советник главы ГО Заречный Владимир Валов. Оценку заявок конкурсная комиссия проведёт с 7 по 11 ноября.

Действующий глава Заречного Василий Ланских тоже заявился на конкурс. В случае победы он будет возглавлять городской округ еще пять лет.