ВЦИОМ: 44% россиян считают, что в стране скорее нет народного единства

44% россиян считают, что в нашей стране скорее нет народного единства. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты ВЦИОМа в преддверие праздника опросили 1 600 жителей 130 населённых пунктов России. Как показало исследование, День народного единства стал одним из привычных праздников.

На вопрос о наиболее значимых событиях, которые ожидаются в ноябре, 15% россиян назвали праздник 4 ноября — День народного единства. Это событие участники опроса упоминали чаще других праздников. День Октябрьской революции, отмечаемый 7 ноября, назвали 6% граждан. Ещё 1% опрошенных упомянули о Дне сотрудника органов внутренних дел РФ. Кроме того, 3% вспомнили спортивные события, по 2% — культурные мероприятия и выборы президента США.

При этом, как отмечают специалисты ВЦИОМа, участники опроса противоречиво оценивают текущее состояние российского общества. Так, 44% граждан уверены, что народное единство в нашей стране скорее есть. Ещё столько же считают, что единства скорее нет.

Большинство участников опроса (26%) из числа тех, кто уверен в отсутствии народного единства, пояснили, что в нашей стране каждый сам за себя. Ещё 16% считают, что между богатыми и бедными существует большая разница, и 9% назвали в качестве причины озлобленность людей.

Фото: ВЦИОМ