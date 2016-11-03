Киноактёр Стивен Сигал стал гражданином Российской Федерации

Известный голливудский актёр, герой боевиков Стивен Сигал официально стал гражданином России. Соответствующий указ за подписью Президента Владимира Путина опубликован в четверг, 3 ноября, на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединённых Штатах Америки", говорится в тексте указа.

А в начале года Стивен Сигал также стал почётным гражданином Сербии. Ранее актёр сообщал журналистам, что его предки родом из Кяхты на юге Бурятии, поэтому он любит приезжать в Россию. При этом, по словам Сигала, его русский язык "ограничен матерными словами", а знакомство с российским кино — личными встречами с Кончаловским и Михалковым. В сентябре 2015 года Сигал посетил Восточный экономический форум во Владивостоке, где встретился с Президентом России.

Теперь у Стивена Сигала в активе гражданство США, России, а также почётное гражданство Сербии - его актёр получил в январе 2016 года.

Фото: kremlin.ru