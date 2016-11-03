Учащиеся Детской инженерной школы Дворца молодёжи презентуют свои изобретательские проекты

3 ноября 2016, 14:28

5 ноября. 16:30. В загородном центре "Таватуй" учащиеся Детской инженерной школы Дворца молодёжи презентуют свои изобретательские проекты, над усовершенствованием которых работали все осенние каникулы.

Так, школьники создали экструдер, необходимый для переработки пластика; робота – пожарного; разнообразные транспортные средства; под руководством педагогов-наставников разрабатывают электронную арфу.

Адрес загородного центра "Таватуй": Свердловская область, 54-й километр Серовского тракта, поворот на о/л "Приозёрный". Координаты для навигатора: Ш 57'10''447 N(57.174103) - Д 60'12''295 E(60.204252).

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