5 ноября. 16:30. В загородном центре "Таватуй" учащиеся Детской инженерной школы Дворца молодёжи презентуют свои изобретательские проекты, над усовершенствованием которых работали все осенние каникулы.

Так, школьники создали экструдер, необходимый для переработки пластика; робота – пожарного; разнообразные транспортные средства; под руководством педагогов-наставников разрабатывают электронную арфу.

Адрес загородного центра "Таватуй": Свердловская область, 54-й километр Серовского тракта, поворот на о/л "Приозёрный". Координаты для навигатора: Ш 57'10''447 N(57.174103) - Д 60'12''295 E(60.204252).