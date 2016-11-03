Архитектор Сергей Алейников: "Праздник во имя единства нужен нашей стране"

Председатель правления Свердловского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников уверен, что в нашей стране нужен такой праздник, как День народного единства.

— Хочу напомнить, что 7 ноября в Советском Союзе тоже воспринимали как некий праздник, объединяющий весь народ, — прокомментировал "ОГ" Сергей Олейников. — Безусловно, правильным было решение об организации нового праздника — Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября. Нам необходима была другая историческая дата, связанная с бесспорно положительным примером патриотизма, народной инициативы. Праздник во имя единства, несомненно, нужен нашей стране.