Лучший участковый Екатеринбурга работает в Академическом

3 ноября 2016, 15:32 / Общество

Полицейский из микрорайона Академический Батраз Багаев одержал победу в конкурсе "Народный участковый Екатеринбурга-2016". Об этом сообщается на сайте конкурса.

Народное голосование на сайте Управления МВД России по Екатеринбургу завершилось сегодня, 3 ноября, в 2 часа ночи. По итогам голосования капитана полиции Батраза Багаева поддержали 448 граждан. Всего в конкурсе принимали участие более 250 участковых уполномоченных со всех районов Екатеринбурга.

Кроме того, в каждом районе уральской столицы будут определены свои победители. Награждение лучших участковых Екатеринбурга состоится 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел.

Напомним, ранее уральцы выбрали лучшего участкового Свердловской области. Им стал капитан полиции из Богдановича Павел Поторочин. Сейчас он принимает участие во Всероссийском этапе конкурса "Народный участковый". Поддержать свердловского полицейского можно здесь.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

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