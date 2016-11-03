Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной художника Миши Брусиловского

3 ноября 2016, 15:04 / Культура

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Миши Шаевича Брусиловского.

С точки зрения главы региона, жизнь этого выдающегося культурного деятеля Среднего Урала — это целая эпоха, отражающая трагедии, противоречия и победы, которые выпали на судьбу России.

Напомним, несмотря на то, что картины Брусиловского в течение какого-то времени награждали ярлыком "идеологически вредных", этот монументалист и график не был обделён госнаградами. Он имел звание заслуженного художника РФ, почётного гражданина Свердловской области, был лауреатом многочисленных премий, в том числе и премии губернатора Свердловской области "За выдающиеся достижения в области литературы и искусства".

— Светлая память об этом выдающемся человеке, прославившем наш регион, всегда будет жить в сердцах уральцев, всех почитателей его творчества в России и за рубежом, — отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, Миша Брусиловский скончался сегодня на 86-м году жизни.

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