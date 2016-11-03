Пресс-конференция ТАСС, посвящённая обновлению состава Уральского отделения Российской академии наук
3 ноября 2016, 15:01
7 ноября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая обновлению состава Уральского отделения Российской академии наук по итогам общего собрания РАН в Москве.
В пресс-конференции примут участие:
- Академик, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, директор Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН Валерий Чарушин
- Член-корреспондент РАН, директор Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН Николай Лукоянов
- Член-корреспондент РАН, замдиректора Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН Анатолий Ринкевич
- Член-корреспондент РАН, замдиректора Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН Виктор Салоутин
- Член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета Сергей Кутепов
Они сообщат о назначении новых академиков и членов-корреспондентов в состав РАН, расскажут о потенциале уральских учёных и о перспективных направлениях исследований.
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