Пресс-конференция ТАСС, посвящённая обновлению состава Уральского отделения Российской академии наук

7 ноября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая обновлению состава Уральского отделения Российской академии наук по итогам общего собрания РАН в Москве.

В пресс-конференции примут участие:

Академик, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, директор Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН Валерий Чарушин

Член-корреспондент РАН, директор Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН Николай Лукоянов

Член-корреспондент РАН, замдиректора Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН Анатолий Ринкевич

Член-корреспондент РАН, замдиректора Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН Виктор Салоутин

Член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета Сергей Кутепов

Они сообщат о назначении новых академиков и членов-корреспондентов в состав РАН, расскажут о потенциале уральских учёных и о перспективных направлениях исследований.