В Екатеринбурге стартует рейтинговый турнир по настольному футболу
3 ноября 2016, 15:06
5 ноября. 16:00. В Екатеринбурге стартует рейтинговый турнир по кикеру (настольный футбол).
Призёры ближайшего турнира получат путёвку на чемпионат России по кикеру. В соревнованиях примут участие две девушки. Арбитром выступит руководитель Екатеринбургского отделения Федерации спортивного кикера Алексей Ушаков.
Турнир будет проходить в одиночном зачёте, по адресу: улица Чкалова 250 (Jawsspot).
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