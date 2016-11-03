В Екатеринбурге стартует рейтинговый турнир по настольному футболу

5 ноября. 16:00. В Екатеринбурге стартует рейтинговый турнир по кикеру (настольный футбол).

Призёры ближайшего турнира получат путёвку на чемпионат России по кикеру. В соревнованиях примут участие две девушки. Арбитром выступит руководитель Екатеринбургского отделения Федерации спортивного кикера Алексей Ушаков.

Турнир будет проходить в одиночном зачёте, по адресу: улица Чкалова 250 (Jawsspot).