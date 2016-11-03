Госдума приняла закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к допингу

3 ноября 2016, 15:50 / Спорт

Депутаты Государственной думы РФ на заседании 3 ноября единогласно приняли в заключительном чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. Документ был изначально внесён депутатами "Единой России" и ЛДПР, сообщает ТАСС.

Так, в соответствии с окончательной редакцией закона, склонение спортсмена использовать допинг либо другие запрещённые средства со стороны тренера, спортивного врача либо другого специалиста влечёт за собой штраф в виде  300 тыс. рублей либо ограничение свободы на 1 год, а также лишение права на профессиональную деятельность в течение  3 лет. В случае если спортсмена склоняют к употреблению допинга несколько человек, вступивших между собой в сговор, штраф составит уже 500 тыс. рублей. В максимуме возможно и лишение свободы на срок до 1 года с лишением права заниматься профессиональной деятельностью до 3 лет. Аналогичные санкции будут применяться к тем, кто склонял к употреблению допинга несовершеннолетних спортсменов либо действовал с помощью насилия и угроз.

Если же склонение к употреблению допинга приведёт к тяжким последствиям для спортсмена, в том числе и к его гибели, виновный и вовсе рискует лишиться свободы на срок до 3 лет и не сможет заниматься профессиональной деятельностью    5 лет.

Отметим, что одной из основных причин для принятия закона стал "допинговый скандал": на основании выводов Всемирного антидопингового агентства (WADA), часть спортсменов Российской олимпийской сборной не была допущена до соревнований в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная и вовсе была отстранена от игр в полном составе. Обвинения были выдвинуты не только в адрес российских спортсменов, но и в адрес должностных лиц. В частности, в документе фигурировали московская антидопинговая лаборатория, Российское антидопинговое агентство и Министерство спорта РФ.

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