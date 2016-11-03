Иннокентий Шеремет: День народного единства — самый важный праздник современной России

Известный екатеринбургский журналист, директор ООО "Девять с половиной — 9½" Иннокентий Шеремет отметил, что для него День народного единства и День Победы — самые важные праздники современной России.

— Внутренние и внешние враги рвут нашу страну на куски уже лет 27. В 1991 году у врагов всё получилось, но окончательно добить Россию они не смогли, поэтому её продолжили рвать и ломать с удвоенной силой. Сами по себе ни День народного единства, ни День Победы, конечно же, врага не остановят и не обратят его в бегство, но для меня лично эти два дня — самые актуальные и важные праздники современной России, — поделился с "ОГ" Иннокентий Шеремет.

Добавим, в честь День народного единства, также как и во время празднования Дня Победы, россиян ждут длинные выходные — с 4 по 6 ноября.