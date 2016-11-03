На территории Нижне-Тагильского лесничества построят автодорогу

Правительство Свердловской области изменило границы Нижне-Тагильского лесничества.

Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области. По этому документу руководство региона решило пойти навстречу уральским дорожникам и геологам. Учитывая строительство автомобильной дороги к посёлку Чащино и проведение геологических изысканий в окрестностях Нижнего Тагила решено исключить из этого лесничества несколько участков общей площадью 63,4 га.

Однако это не приведёт к уменьшению размера Нижне-Тагильского лесничества. Тем же документом решено присоединить к нему участок площадью 63,4 га в районе деревни Усть-Утка.