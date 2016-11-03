В Серове 104 человека переехали из аварийного жилья в новые квартиры

В Серове сдан в эксплуатацию многоквартирный дом для людей, переселяющихся из аварийного жилья.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, на возведение новостройки областной и местный бюджеты израсходовали 56 млн рублей. В 36 квартир нового дома переехали 104 человека, ранее проживавших в восьми аварийных зданиях общей площадью почти 1,3 тыс. кв. м.

Кстати, сейчас в Серове ведётся строительство ещё одного дома для переселения из аварийного жилья 107 человек.