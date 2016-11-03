ГИБДД: смертельное ДТП под Кировградом спровоцировал водитель легкового автомобиля

Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло утром 3 ноября под Кировградом. Как выяснили в УГИБДД по Свердловской области, на встречной полосе в результате заноса оказался легковой автомобиль Suzuki, а его водитель и вовсе не имел права на правление транспортным средством.

- 3 ноября около 9:40 на 4-м км подъезда к Кировграду со стороны автодороги Екатеринбург - Серов 19-летний водитель автомашины Suzuki по неустановленным причинам допустил занос транспортного средства, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, - сообщили в УГИБДД. - Водитель шедшего навстречу КамАЗа, увидев препятствие, попытался избежать столкновения и начал уходить влево, а водитель Suzuki начал возвращать машину на свою полосу. В результате произошло столкновение.

По данным ГИБДД, у находившегося за рулём легковушки не было водительского удостоверения. В результате столкновения погибла 30-летняя пассажирка, ехавшая на переднем сиденье, а также двухлетний мальчик, находившийся на заднем сиденье в специальном детском кресле. Сам предполагаемый виновник аварии в состоянии комы госпитализирован в больницу Кировграда. Туда же госпитализированы ещё двое пострадавших детей: 7-летний мальчик и 9-летняя девочка - её сейчас готовят для транспортировки в Екатеринбург вертолётом по медицинским показаниям.

Напомним, предварительно представители ГИБДД сообщили, что авария произошла около 10:00 в районе Невьянска в результате выезда КамАЗа на встречную полосу.