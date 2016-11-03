Видеоблогера Соколовского оставили в СИЗО

На состоявшемся в четверг, 3 ноября, заседании Свердловского областного суда было принято решение оставить без изменения постановление Кировского суда Екатеринбурга о заключении под стражу Руслана Соколовского. Заседание проходило в закрытом режиме, сам блогер участвовал в нём по видеоконференцсвязи.

- Свердловский областной суд оставил без изменения постановление Кировского районного суда Екатеринбурга об изменении меры пресечения Руслану Соколовскому с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщили в пресс-службе облсуда. - Решение вступило в законную силу.

Напомним, Кировский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для Руслана Соколовского, отправив его под арест в СИЗО до 23 января 2017 года. Основанием для ужесточения меры пресечения послужил факт встречи пребывавшего под домашним арестом блогера со свидетелями по его уголовному делу.

Как ранее сообщалось, Соколовский обвиняется в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), а также одного эпизода ч.2 ст.148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершённое в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний").

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала открытое письмо заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономарёву, в котором попросила отпустить блогера из СИЗО.

Фото: социальные сети