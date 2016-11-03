Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев открыл счёт в матче Россия-Финляндия и своим голам за сборную

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Спорт
7 часов назад
Первая тренировка «Автомобилиста» с Крикуновым
Главным тренером «Автомобилиста» после увольнения Андрея Разина стал Владимир Крикунов. Наш фотокорреспондент побывал на первой тренировке команды с новым тренером.
10 часов назад
Главным тренером «Урала» опять стал Александр Тарханов
Вадима Скрипченко, подавшего в отставку с поста наставника екатеринбургского ФК «Урал», заменил Александр Тарханов. Как писала «ОГ» ранее, именно этот специалист был одним из главных претендентов на пост главного тренера.
2 ноября 2016
Российские легкоатлеты, пропустившие Игры-2016, получат денежные компенсации
Российские легкоатлеты, вынужденно пропустившие Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, получат денежные компенсации от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.
2 ноября 2016
От Матвеева до Хиддинга: кто возглавит «Урал» после Скрипченко
Недавний уход Вадима Скрипченко с поста главного тренера «Урала» оставил много неразрешённых вопросов. Сейчас главный из них— кто же будет стоять у руля команды в столь сложный для неё период? «ОГ» предлагает свой список претендентов на вакантную должность.
1 ноября 2016
Двойной удар: уволен Разин, ушёл Скрипченко
С интервалом в один день в двух самых известных спортивных клубах области произошли кардинальные изменения в тренерском составе — сначала был уволен наставник ХК «Автомобилист» Андрей Разин, а затем свой пост покинул и главный тренер ФК «Урал» Вадим Скрипченко.
1 ноября 2016
Возвращение «крёстного отца»
В понедельник утром хоккейный клуб «Автомобилист» объявил об увольнении главного тренера Андрея Разина, а уже вечером назвал имя нового наставника – 66-летнего Владимира Крикунова, для которого это будет своеобразным возвращением на Урал.
1 ноября 2016
Третьим будешь?
Очередной тренер «Урала» ушёл «не из-за «Терека»
1 ноября 2016
Давид Белявский женился
Свердловский гимнаст Давид Белявский, серебряный и бронзовый призёр Игр в Рио, женился. Свадьба гимнаста и его возлюбленной – Марии – прошла на греческом острове Санторини.
1 ноября 2016
В «Динамо-Строителе» новый главный тренер
В хоккейном клубе «Динамо-Строитель» назначен новый тренер команды – им стал Дмитрий Волков, ранее исполнявший роль помощника наставника команды.
31 октября 2016
Екатеринбург впервые принял Кубок мира по латиноамериканским танцам
В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл VII Ural Dance Cup 2016, в рамках которого в столице Среднего Урала впервые состоялся Кубок мира по латиноамериканским танцам профессионального дивизиона Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF), один из самых престижных турниров среди профессионалов.