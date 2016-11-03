Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев открыл счёт в матче Россия-Финляндия и своим голам за сборную

На «Хартвалл Арене» в Хельсинки в рамках Кубка Карьяла (этап Евротура) встречаются сборные России и Финляндии.

После первого периода счёт 1:0 в пользу сборной России.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

Это его первая шайба в составе национальной сборной.