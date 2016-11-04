«Дубль» Голышева помог сборной обыграть финнов на Кубке Карьяла

4 ноября 2016, 00:02 / Спорт

Победой сборной России со счётом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) завершился матч с командой Финляндии на Кубке Карьяла в Хельсинки.

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев на 14-й минуте матча открыл счёт своим шайбам за сборную и нашей команды в этой игре, а на 54-й минуте при счёте 2:1 сделал «дубль» и закрепил преимущество сборной России.

На последней минуте матча ещё одна шайба была забита россиянами в пустые ворота хозяев площадки, а за 15 секунд до сирены сборная России довела победный счёт до 5:1.

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