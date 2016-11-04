Минобороны РФ подтвердило потерю вертолёта в Сирии

Вертолёт ВКС РФ, выполнявший задание по доставке гуманитарной помощи в один из населённых пунктов в 40 км северо-западнее Пальмиры в минувший четверг, 3 ноября, совершил вынужденную посадку и уже на земле был обстрелян боевиками, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Находившиеся на борту российские военнослужащие были эвакуированы на авиабазу "Хмеймим" поисково-спасательной группой.

- Сегодня при выполнении планового полета по доставке гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в 40 км северо-западнее Пальмиры (провинция Хама) совершил вынужденную посадку вертолет ВКС России, - говорится в сообщении. - Во время осмотра вертолета экипажем на земле место приземления подверглось минометному обстрелу боевиков. Экипаж машины не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу Хмеймим.

При этом при обстреле вертолёт получил повреждения, не позволившие ему самостоятельно вернуться на аэродром базирования, подтвердили представители минобороны журналистам.