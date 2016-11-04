Минобороны РФ подтвердило потерю вертолёта в Сирии

2 ноября 2016
Дмитрий Ионин станет секретарём свердловского отделения эсеровм
Такое решение принято по итогам заседания бюро совета. Других претендентов на эту должность не было, рассказал «ОГ» сам депутат областного Заксобрания.
2 ноября 2016
Свердловскую область возглавил будущий президент страны
40 лет назад (в 1976 году) на пленуме Свердловского обкома КПСС первым секретарём был избран 45-летний Борис Ельцин, до этого менее года занимавший пост всего лишь секретаря обкома по строительству.
1 ноября 2016
У «СуперСтроя» начали арестовывать имущество
Арбитражный суд Свердловской области вынес два определения по принятию обеспечительных мер по иску Сбербанка России против ООО «Арсенал Трейд» (входит в группу компаний «Трест СКМ»)
1 ноября 2016
Мерзлякова написала письмо в защиту Соколовского
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала открытое письмо заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономарёву, в котором попросила отпустить из СИЗО блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих после ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови
1 ноября 2016
Китайская провинция выступила за усиление сотрудничества с Россией
Заместитель губернатора провинции Ганьсу Ся Хунминь сообщил, что провинция планирует усилить сотрудничество с Россией в областях разведки и добычи нефти, переработки лесоматериалов, торговли и логистики, а также лёгкой промышленности
31 октября 2016
На пост мэра Ревды заявился сити-менеджер
О желании возглавить городской округ заявили трое — экс-глава администрации Ревды Михаил Матафонов, чьи полномочия истекли в конце сентября, его заместитель по экономике Ирина Тейшева и замначальника Управления образования Ирина Кочкина.
31 октября 2016
Николай Воронин: «Я не согласен, что политик мельчает»
Сегодня свой юбилей — 65 лет — отмечает долгожитель региональной политики Николай ВОРОНИН, который в настоящее время возглавляет Уральский институт законодательства. В интервью «ОГ» он рассказал: почему в своё время перешёл из команды горадминистрации в команду областной власти и как меняются современные политики.
31 октября 2016
Елена Чечунова о работе нового комитета в свердловском Заксобрании
В этом созыве Заксобрания Свердловской области будет работать новый комитет по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. О том, почему эти направления потребовалось выделить в отдельный блок, а также о новых приоритетах свердловской политики «ОГ» рассказала председатель комитета Елена Чечунова.
27 октября 2016
«Депутатов дисциплинирую личным примером»
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина о работе нового созыва регионального парламента.
27 октября 2016
«Присмотрите здесь помощников на следующие выборы»
Студенты ведущих уральских вузов приняли участие в первом заседании Клуба молодых политологов, воссозданного в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС.