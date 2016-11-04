Сотрудники "Уралуправтодора" могут быть виновны в смерти водителя

Причиной смерти водителя автомашины ВАЗ-2115 на трассе Пермь - Екатеринбург послужили нарушения, допущенные должностными лицами ФКУ "Уралуправтодор". Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области, при осмотре места ДТП были выявлены серьезные недостатки в обеспечении безопасности и ограждении места ремонта путепровода.

- Халатное отношение должностных лиц ФКУ "Уралуправтодор" к исполнению своих обязанностей по контролю и организации проводимых работ явилось причиной гибели человека, который в условиях тёмного времени суток был фактически дезориентирован, что и привело к ДТП, - сообщили в ОблГАИ.

По информации полицейских, дорожные знаки, информирующие о проводимых работах на путепроводе были установлены с нарушением, большинство дорожных знаков были сбиты, заснежены и плохо различимы, светоотражающие элементы на барьерном ограждении и вертикальная разметка на блоках сильно загрязнены. Владельцем дороги ФКУ "Уралуправтодор" согласована схема, предусматривающая установку железобетонных блоков на проезжей части по всей длине путепровода, при этом работы по восстановлению осевого барьерного ограждения производились лишь в начале моста.

В настоящее время Госавтоинспекцией возбуждено административное дело по статье 12.34 КоАП РФ, в ходе рассмотрения которого будет дана оценка деятельности ФКУ "Уралуправтодор" и подрядной организации.

Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла 3 октября на 337 км автодороги Пермь - Екатеринбург: 31-летний водитель автомашины ВАЗ-2115, двигаясь в сторону Перми, допустил наезд на бетонный блок, в результате чего был смертельно травмирован и скончался на месте происшествия.