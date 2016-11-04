На Сибирском тракте погиб водитель ВАЗа

Утром в пятницу, 4 ноября, на Дублёре Сибирского тракта при столкновении с грузовиком погиб водитель автомашины ВАЗ-21140. По информации ОГИБДД по Екатеринбургу, водитель легковушки двигаясь со стороны Косулино, выехал на встречную полосу.

- По предварительным данным, 46-летний водитель автомашины ВАЗ-21140, двигаясь по дублеру Сибирского тракта со стороны поселка Косулино в направлении улицы Главная, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной МАЗ с прицепом, - сообщили представители полиции. - От полученных травм, водитель ВАЗа погиб на месте.

Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу

Представители госавтоинспекции в очередной раз отмечают: в связи с изменениями погодных условий и ухудшением состояние улично-дорожной сети, водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, а перед крутыми поворотами и спусками необходимо максимально снижать скорость.

О том, насколько рискованы манёвры на скользкой дороге, говорит и ДТП, которое произошло днём раньше под Кировградом - там в результате столкновения Suzuki с КамАЗом погибли женщина и ребёнок. Ещё три человека серьёзно пострадали.