ФК "Терек" обратился в РФС с просьбой о проверке матча с "Уралом"

Представители футбольного клуба "Терек" обратились в Российский Футбольный Союз (РФС) с просьбой инициировать объективное расследование матча с екатеринбургским "Уралом". Информационное сообщение об этом размещено на официальном сайте грозненского "Терека".

- Футбольный клуб "Терек" обратился в Российский Футбольный Союз с просьбой инициировать объективное расследование матча 12-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Терек" (Грозный) с привлечением необходимых компетентных органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном характере матча, - сообщает пресс-служба "Терека". - Соответствующее письмо президентом клуба Магомедом Даудовым направлено в адрес президента РФС Виталия Мутко.

Напомним, 30 октября футбольный клуб "Урал" потерпел очередное поражение в премьер-лиге. В Екатеринбурге "шмели" уступили "Тереку" - 1:4. Это уже не первая игра клубов, которая вызывает подозрения: в прошлом году встреча уральцев с "Тереком"завершилась со счётом 3:3. Ранее обстоятельствами матча заинтересовался вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко - он поручил Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) рассмотреть обстоятельства скандального матча.

Руководство клубов обвинения в договорённости отвергают. В то же время главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко уже покинул свой пост - накануне он получил новое назначение в самарской команде "Крылья Советов". Место Скрипченко в "Урале" занял Александр Тарханов.