Уральскому институту экономики, управления и права запретили приём абитуриентов

По результатам проверок, проведённых представителями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), опубликован список вузов, к которым ведомство вынуждено применить санкции за неисполнение ранее вынесенных предписаний. Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, Уральскому институту экономики, управления и права запрещён приём абитуриентов.

- Запрет на приём обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза, - пояснили в ведомстве.

Ранее за неисполнение предписаний Рособрнадзора был запрещён приём абитуриентов в Нижнетагильский филиал НАЧОУ ВО "Уральский институт экономики, управления и права", а сам вуз был лишён государственной акредитации.

Отметим, при лишении аккредитации в случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, однако не может выдавать государственные дипломы об образовании, а студенты лишаются отсрочки от призыва на военную службу. Следующей после запрета на приём абитуриентов санкцией является отзыв лицензии: в этом случае учебное заведение обязано полностью прекратить предоставление образовательных услуг.