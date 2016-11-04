В Екатеринбурге прививочные кабинеты будут работать в выходные и праздники

4 ноября 2016, 14:16 / Земства

Не имеющие прививки от кори жители Екатеринбурга смогут вакцинироваться в течение трёх выходных дней. По решению управления здравоохранения уральской столицы, все три дня в каждом районе города в детских и взрослых поликлиниках будут работать прививочные кабинеты.

- В связи со сложившейся неблагополучной ситуацией по заболеваемости корью, управлением здравоохранения совместно с органами Роспотребнадзора было принято решение провести иммунизацию против кори во избежание дальнейшего распространения заболевания, - сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга. - В выходные и праздничные дни с 4 по 6 ноября будут открыты прививочные кабинеты с 9:00 до 15:00 в одной взрослой и в одной детской поликлиниках в каждом районе города.

Адреса районных поликлиник можно уточнить по телефону (343) 257-69-33.

Напомним, распоряжение о "подчищающей вакцинации" от кори было подписано главным санврачом Свердловской области в четверг, 3 ноября, в связи со сложившейся эпидемиологически опасной ситуацией. В первую очередь профилактические прививки необходимы детям до 18 лет, а также взрослым, находящихся в "группе риска": работникам торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовикам, пограничникам и таможенникам. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться непривитым гражданам из числа кочующего населения, религиозных групп и мигрантов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Земства

3 ноября 2016

Прогулка по Алапаевску
По пути на интервью с главой Алапаевска Станиславом Шаньгиным наш фотокорреспондент запечатлел виды города.

2 ноября 2016

Алапаевцы едут в Питер
Мэр Алапаевска — о кадровом голоде и нехватке школ.

2 ноября 2016

Тагильские новосёлы заехали в дом без воды
Жители 14-этажной новостройки по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле отпраздновали новоселье ещё 1 октября, но холодной воды у них нет до сих пор. Люди вынуждены ходить по воду в соседние дома или пользоваться покупной.

1 ноября 2016

«Если что, пойду к Кошелеву за советом»
В Слободо-Туринском районе впервые за 26 лет сменился глава

28 октября 2016

В МО Алапаевское и Нижней Салде выбрали новых глав
В четверг новых глав выбрали сразу в двух муниципалитетах. Мэром в муниципальном образовании Алапаевское стал занимавший до сентября пост главы администрации Константин Деев. В городском округе Нижняя Салда переизбрали действующего главу Елену Матвееву. Оба муниципалитета до конца года перейдут с двухглавой на одноглавую систему управления.

28 октября 2016

На Среднем Урале укрупняют военкоматы
Призывники Лесного, Верхотурья и Нижней Туры теперь будут ездить в Качканар: все три города прикрепляют к качканарскому военкомату, а в них останутся только военно-учётные столы. В этом году укрупнят и объединят военкоматы ещё в нескольких муниципалитетах. Оптимизация проходит по всей стране в рамках реформы Министерства обороны РФ — все изменения вступят в силу с 1 декабря.

27 октября 2016

Краснотурьинского мэра обучат в Сколково
В Москве завершился трёхдневный семинар для мэров моногородов страны с участием первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова.

27 октября 2016  Реклама

«Молочная Благодать» получила международное признание
В Екатеринбурге прошёл международный семинар, на котором российские и европейские специалисты познакомились с применением высоких технологий в переработке молока, инновационными подходами в производстве творога и сыра. Встреча стала полезной и для производителей молочной продукции, и для компаний, поставляющих для отрасли оборудование, программное обеспечение. Одним из ярких моментов программы семинара стало посещение участниками производственного комплекса «Молочная Благодать» в Кушве.

24 октября 2016

Тагильчанин собрал коллекцию из 600 уменьшенных копий отечественных машин
Тагильчанин Сергей Чистяков сменил по жизни несколько специальностей, поэтому отмечает День автомобилиста, День машиностроителя и День танкиста. А ещё он может заслуженно принимать поздравления в День коллекционера масштабных моделей, ведь в его квартире «прописаны» 600 уменьшенных копий отечественных автомобилей.

17 октября 2016

В Волчанске сэкономят на почётных гражданах
В думу Волчанского ГО поступило предложение от местной администрации прекратить предоставление льгот почётным гражданам города, а тем, кто проживает за границами округа, отменить и ежемесячную выплату в размере 2 000 рублей. В списке «лишенцев» оказались генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко и экс-директор корпорации Николай Малых.

Последние новости
Что было раньше