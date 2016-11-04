В Екатеринбурге прививочные кабинеты будут работать в выходные и праздники

Не имеющие прививки от кори жители Екатеринбурга смогут вакцинироваться в течение трёх выходных дней. По решению управления здравоохранения уральской столицы, все три дня в каждом районе города в детских и взрослых поликлиниках будут работать прививочные кабинеты.

- В связи со сложившейся неблагополучной ситуацией по заболеваемости корью, управлением здравоохранения совместно с органами Роспотребнадзора было принято решение провести иммунизацию против кори во избежание дальнейшего распространения заболевания, - сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга. - В выходные и праздничные дни с 4 по 6 ноября будут открыты прививочные кабинеты с 9:00 до 15:00 в одной взрослой и в одной детской поликлиниках в каждом районе города.

Адреса районных поликлиник можно уточнить по телефону (343) 257-69-33.

Напомним, распоряжение о "подчищающей вакцинации" от кори было подписано главным санврачом Свердловской области в четверг, 3 ноября, в связи со сложившейся эпидемиологически опасной ситуацией. В первую очередь профилактические прививки необходимы детям до 18 лет, а также взрослым, находящихся в "группе риска": работникам торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовикам, пограничникам и таможенникам. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться непривитым гражданам из числа кочующего населения, религиозных групп и мигрантов.