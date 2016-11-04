Хоккеист Никита Трямкин отметил свое возвращение в НХЛ первой в карьере дракой

Уроженец Екатеринбурга и бывший защитник ХК "Автомобилист" Никита Трямкин наконец-то сыграл свой первый в нынешнем сезоне матч в НХЛ. Его клуб "Ванкувер кэнакс", за который уралец играет с весны этого года, уступил "Оттаве сенаторз" со счётом 0:1.

22-летний россиянин, пропустивший начало сезона из-за конфликта с тренерским штабом, провёл встречу очень активно. За 14 с небольшим минут, которые он находился на льду, Трямкин провёл шесть силовых приемов, заработал удаление и - впервые в своей заокеанской карьере - подрался.

Стычка произошла в середине первого периода - после того как Трямкин въехал коленом в форварда "Оттавы" Криса Келли. Арбитр выписал россиянину даухминутный штраф, но партнер Келли Зак Смит решил, что этого мало, и вызвал защитника "Ванкувера" на бой.

28-летний Смит - в отличие от Трямкина - имеет немалый список "ледовых побоищ", но победить двухметрового россиянина или хотя бы уронить его на лед канадец не смог. Североамериканская пресса оценила схватку как ничейную.