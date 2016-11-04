На Среднем Урале в День народного единства прошли митинги и шествия

Масштабные праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, прошли в Свердловской области. Екатеринбург стал главной площадкой торжеств в регионе, сообщает департамент информационной политики губернатора. По улицам Екатеринбурга прошли шествия, в которых приняли участие гражданские активисты, представители национально-культурных объединений и религиозных конфессий, ветеранских и молодежных организаций.

Кульминацией шествия стал масштабный митинг на площади Труда, участие в котором приняли студенты, представители профсоюзов и общественных организаций, религиозных конфессий и политических партий.

- В гимне нашей страны есть замечательная строка: "Нам силу даёт наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!". Мы - опорный край державы! Да здравствует наша великая Родина, великая Россия, да здравствует многонациональный российский народ! С праздником! Добра, процветания, здоровья и благополучия! - обратился к присутствующим почетный гражданин Свердловской области Алексей Воробьев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который в своем обращении поздравил свердловчан с этой важной для всей страны датой, отметил, что именно такие вечные ценности, как патриотизм, гражданственность и любовь к Отечеству продолжают надежно скреплять нашу страну, а также являются гарантией ее стабильного, поступательного развития.

Отметим, День народного единства официально стал государственным праздником с 2005 года. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Праздник совпадает с церковным Днём Казанской иконы Божьей матери,который также считался государственным с 1649 по 1917 год.