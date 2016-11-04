По Екатеринбургу крестным ходом прошли 4 тысячи человек

Многочисленное духовенство, верующие, военнослужащие, представители силовых структур и казаки прошли в пятницу, 4 ноября, крестным ходом по центральным улицам Екатеринбурга от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови. Крестный ход, посвящённый празднованию Дня иконы Казанской Божьей матери, собрал больше 4 тыс. человек, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

- Праздничную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в сослужении епископа Среднеуральского Евгения, викария Екатеринбургской епархии, и духовенства Екатеринбургской епархии, - сообщили в пресс-службе. - По завершении богослужения начался традиционный крестный ход во главе с иконой Царицы Небесной. По пути следования колонны владыка Кирилл совершил краткие молебны Царице Небесной перед ее образом "Казанская" у часовни святого Александра Невского на улице 8 марта, у храма "Большой Златоуст" и у часовни святой великомученицы Екатерины.

Митрополит Кирилл, выступая с обращением к участникам торжеств, подчеркнул важность всеобщего согласия и уважения к собственной истории, отметив, что День народного единства, с которым совпадает церковный праздник иконы Божье матери "Казанская" - это священная дата, в которую необходимо отдать дань памяти героям Отечества.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии