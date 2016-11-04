В Екатеринбурге открыли памятник командующему ВДВ генералу Маргелову

Торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Филипповичу Маргелову прошла в пятницу, 4 ноября на площади Советской Армии в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, открытие памятника было приурочено к празднованию Дня народного единства.

В церемонии открытия памятника приняли участие представители городских и региональных органов власти, Центрального военного округа, Союза десантников и ветеранских организаций.

Фото: служба "Сова"

Как ранее сообщалось, бронзовый памятник работы скульптора Александра Кокотеева, изобразившего военачальника в полный рост, воссоздан по архивным фотографиям.

Василий Маргелов возглавлял Воздушно-десантные войска с 1954 по 1979 год. За это время военачальник сумел сделать воздушный десант одним из самых боеспособных и престижных родов войск Вооружённых сил СССР.