Владимир Путин и патриарх Кирилл открыли в Москве памятник князю Владимиру

Памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру - крестителю Руси был торжественно открыт на Боровицкой площади в Москве. В церемонии открытия приняли участие Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Кремля. Открытие памятника было приурочено к празднованию Дня народного единства.

Фото: Интерфакс

На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, глава Москвы Сергей Собянин, депутаты, представители общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства.

- Это большое, значимое событие и для Москвы, и для всей нашей страны, и для всех российских соотечественников. Символично, что оно проходит в День народного единства и именно здесь, в центре столицы, у стен древнего Кремля, в самом сердце России, - заявил глава государства на церемонии открытия монумента. - Новый памятник - дань уважения нашему выдающемуся предку, особо почитаемому святому, государственному деятелю и воину, духовному основателю государства Российского.

По словам Президента, князь Владимир навсегда вошёл в историю страны как собиратель и защитник русских земель, как дальновидный политик, созидавший основы сильного, единого, централизованного государства, объединившего в результате в одну огромную семью равные между собой народы, языки, культуры и религии, который, крестив Русь, заложил нравственные, ценностные основы, которые до сих пор определяют жизнь страны.

Отметим, памятник памятник был сооружён по инициативе Российского военно-исторического общества и правительства Москвы. Автором проекта стал народный художник России скульптор Салават Щербаков.