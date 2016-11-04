В сирийском Алеппо ранены двое российских военных

4 ноября 2016, 18:17 / Политика

Двое офицеров Центра по примирению враждующих сторон получили ранения в пятницу, 4 ноября, в сирийском Алеппо, где продолжается гуманитарная пауза. Как сообщили представители Минобороны РФ журналистам, раненые эвакуированы в безопасный район, их жизням ничего не угрожает.

- Сегодня около 14:45 по московскому времени гуманитарный коридор в районе западного участка дороги Кастелло в Алеппо, открытый для выхода вооруженных формирований с оружием, подвергся обстрелу боевиков из восточной части города, - приводит ТАСС сообщение представителей российского командования. - Обстрел велся газовыми баллонами из реактивных установок кустарного производства и миномётов.

Кроме того, в связи с активизацией боевиков от гуманитарного коридора в районе дороги Кастелло эвакуированы около 50 представителей российских, западных и арабских СМИ. Также Минобороны было вынуждено прекратить онлайн-трансляцию обстановки в восточной части Алеппо.

Напомним, гуманитарная пауза была объявлена до 19:00 московского времени 4 ноября. Таким образом российские и сирийские военные в очередной раз дали возможность боевикам избежать напрасных жертв и покинуть город. Как сообщалось ранее, во время прошлой гуманитарной паузы получили ранение трое россиян.

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