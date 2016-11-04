Теннисисты «УГМК» выиграли матч Лиги чемпионов у шведского «Эслёва»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов теннисисты верхнепышминского клуба «УГМК» на домашней площадке в упорной борьбе обыграли соседей по турнирной таблице в группе «В» шведский «Эслёв» со счётом 3:2.

Победное третье очко «УГМК» принёс Александр Шибаев, тренирующийся в Эслёве.

У обеих команд после двух туров было по две победы, «Эслёв» занимал место выше, благодаря лучшему соотношению выигранных и проигранных матчей.

Теперь клуб из Верхней Пышмы обошёл шведов, а окончательный расклад сил в группе «В» после третьего тура будет известен уже после полуночи, когда завершится матч в Гданске между аутсайдером группы «Унией» и лидером – командой "Понтуаз-Сержи".