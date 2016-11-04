Теннисисты «УГМК» выиграли матч Лиги чемпионов у шведского «Эслёва»
4 ноября 2016, 22:48 / Спорт
В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов теннисисты верхнепышминского клуба «УГМК» на домашней площадке в упорной борьбе обыграли соседей по турнирной таблице в группе «В» шведский «Эслёв» со счётом 3:2.
Победное третье очко «УГМК» принёс Александр Шибаев, тренирующийся в Эслёве.
У обеих команд после двух туров было по две победы, «Эслёв» занимал место выше, благодаря лучшему соотношению выигранных и проигранных матчей.
Теперь клуб из Верхней Пышмы обошёл шведов, а окончательный расклад сил в группе «В» после третьего тура будет известен уже после полуночи, когда завершится матч в Гданске между аутсайдером группы «Унией» и лидером – командой "Понтуаз-Сержи".
«УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – «Эслёв» (Эслёв, Швеция) – 3:2
Андрей Гачина – Трульс Морегард – 3:0 (11:4, 14:12, 11:8) Александр Шибаев – Хуэй Ксу– 1:3 (11:5, 12:14, 6:11, 8:11) Григорий Власов – Даниэль Косиба - 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) Андрей Гачина – Хуэй Ксу – 1:3 (11:8, 9:11, 8:11, 6:11) Александр Шибаев - Трульс Морегард – 3:0 (11:3, 16:14, 11:5)