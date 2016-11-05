Юлия Липницкая - третья после короткой программы на российском этапе мирового Гран-при

Третий этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию "Кубок Ростелеком" стартовал в Москве. В турнире среди женщин за победу будушья сражаться три россиянки, среди которых - воспитанница свердловской школы фигурного катания Юлия Липницкая.

Юлия липницкая во время короткой программы. Фото: vk.com

Только что завершилась короткая программа, по итогам которой Юлия набрала 69.25 балла.

Юлия заметно похудела и все отметили, что фигуристка находится в отличной физической форме.

В целом по итогам короткой программы россиянки занимают весь пьедестал.

Протокол: 1. Анна Погорилая (Россия) - 73.93 2. Елена Радионова (Россия) - 71.93 3. Юлия Липницкая (Россия) - 69.25

Напомним, Юлия Липницкая была вынуждена пропустить стартовый этап сезона в американском Чикаго - у неё обострилась старая травма - и не сможет бороться за выход в финал, так как для этого необходимо участвовать в двух этапах.

Следующим стартом для фигуристка станет чемпионат России, который пройдёт в Челябинске в конце декабря.