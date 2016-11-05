Юлия Липницкая - третья после короткой программы на российском этапе мирового Гран-при
5 ноября 2016, 00:16 / Спорт
Третий этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию "Кубок Ростелеком" стартовал в Москве. В турнире среди женщин за победу будушья сражаться три россиянки, среди которых - воспитанница свердловской школы фигурного катания Юлия Липницкая.
Юлия липницкая во время короткой программы. Фото: vk.com
Только что завершилась короткая программа, по итогам которой Юлия набрала 69.25 балла.
Юлия заметно похудела и все отметили, что фигуристка находится в отличной физической форме.
В целом по итогам короткой программы россиянки занимают весь пьедестал.
Протокол:
1. Анна Погорилая (Россия) - 73.93
2. Елена Радионова (Россия) - 71.93
3. Юлия Липницкая (Россия) - 69.25
Напомним, Юлия Липницкая была вынуждена пропустить стартовый этап сезона в американском Чикаго - у неё обострилась старая травма - и не сможет бороться за выход в финал, так как для этого необходимо участвовать в двух этапах.
Следующим стартом для фигуристка станет чемпионат России, который пройдёт в Челябинске в конце декабря.
Серия Гран-при по фигурному катанию состоит из шести этапов. В октябре уже состоялись этапы в США и Канаде. 11-13 ноября пройдет турнир в Париже, 18-20 ноября - Пекине, 25-27 ноября - японском Саппоро.